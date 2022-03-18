РИАМО - 18 мар. В районе Солнцево на западе столицы строят дом по программе реновации, который будет состоять из нескольких корпусов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже завершили монолитные работы, идет монтаж инженерных систем, установка оконных профилей и устройство наружных инженерных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом возведут по адресу: Родниковая улица, владение 5а. Корпуса будут иметь разную этажность, фасады покроют полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей. Корпуса объединит подземная парковка.

Всего в доме будет 1044 квартиры, среди них 458 однокомнатных. Внутри выполнят отделку по стандартам программы реновации. Пять квартир оборудуют для маломобильных граждан.

На первых этажах зданий откроются объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В корпусах установят системы охраны входа, видеонаблюдения, пожарную сигнализацию.

На прилегающей территории появится зона отдыха, а также детская и спортивная площадки. Кроме того, возле дома проведут благоустройство и озеленение, обустроят открытую парковку.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тыс. старых и ветхих многоквартирных домов.