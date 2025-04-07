Синоптик спрогнозировал усиление снегопада в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снегопад в Москве усилится и продлится до 8 апреля, сообщает РИА Новости .

По его прогнозу, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 см. Последний раз такое наблюдалось 27 лет назад.

«В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года», — отметил синоптик.

Уровень погодной опасности в Москве повысили до «оранжевого» из-за снега и обледенения. Также в российской столице до 09:00 7 апреля действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за возможности усиления ветра с порывами до 15 м/с и метели.