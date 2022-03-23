РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В прошлом году в Никитском административном округе Домодедова выплаты ко Дню Победы получили 438 ветеранов и детей войны, сообщил начальник территориального отдела Никитского административного округа Валерий Петров.



Отчет администрации перед населением провели в Никитском административном округе Домодедова в среду. На мероприятии присутствовали глава Домодедова Михаил Ежокин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский, депутаты округа и другие.



«Нельзя не отметить и проведение мероприятия «Не может быть забвения», на котором чествовали ветеранов и детей войны. Соответствующие выплаты получили 438 человек», - сказал Петров.

Он добавил, что общая сумма выплат составила 951 тыс. рублей.