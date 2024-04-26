В Подмосковье признали ООО «Перспектива развития» недобросовестным поставщиком

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУ Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения», в отношении ООО «Перспектива развития» для включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству ограждения вокруг объекта «Водопад по стеклу» в здании.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Перспектива развития» подлежат включению в РНП.