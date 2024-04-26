В Богородском округе допустили нарушения при торгах на организацию ярмарок Экономика сегодня в 08:51

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Конвент-2010» на действия администрации Богородского г. о. при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе. Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия управления установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявки ООО «Конвент-2010», и признала жалобу обоснованной. Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.