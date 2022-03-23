РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске коммунальные службы убирают мусор, моют бордюрные камни, ограждения, улицы, в том числе с применением специального шампуня, сообщает администрация округа.

С начала недели работники МБУ «Подольский комбинат благоустройства» приступили к обновлению ограждающих конструкций вдоль улиц. В первую очередь начали покраску ограждений на улице Кирова, предварительно отремонтировав их от повреждений снегоуборочной техникой или в результате ДТП. Перед покраской конструкции очистили от грязи, песка и пыли.

В микрорайоне Климовск подрядная организация «УниверсалТехком» ведет работы по влажной очистке перильных и отбойных ограждений вдоль улиц Ленина, Школьной и Победы.