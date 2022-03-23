РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В среду в городском округе Мытищи прошла всероссийская акция Единый день сдачи ЕГЭ для родителей, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Родители смогли попробовать свои силы в выпускном школьном экзамене по базовой математике в школе №31. Цель акции – наглядно продемонстрировать родителям процедуру сдачи экзамена и на личном примере понять, что сдавать ЕГЭ – не страшно, стоит лишь только подготовиться. В рамках мероприятия родители ознакомились с правилами проведения экзамена, процедурой контроля на входе в пункт проведения экзамена и увидели, как распечатываются и заполняются все экзаменационные бланки.

«Когда родители со свободной душой отправляют школьников на экзамены и четко уверены как это происходит, то и результаты намного лучше. У наших детей обязательно все получится. В любой ситуации мы всегда рядом, готовы оказать поддержку и решить те или иные вопросы», - сказала глава округа Юлия Купецкая.

Третий год подряд акция проводится в школе №31, которая является пунктом сдачи ЕГЭ. В данный пункт уже много лет ребята приходят сдавать экзамены.