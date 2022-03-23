РИАМО - 23 мар. В городе Черновцы убрали с Аллеи звезд именную табличку народной артистки Украины Ани Лорак, сообщает Nation News.

Власти родного для 43-летней певицы города пошли на такой шаг из-за того, что Лорак связала свою карьеру с Россией и в сложившейся ситуации не поддержала в своих соцсетях Украину.

Ранее украинцы высказали недовольство другой своей соотечественницей — певицей Светланой Лободой. Исполнительница попала в список нежелательных звезд на территории страны. Сама Лобода подчеркнула, что продолжит заниматься благотворительностью, несмотря на нападки.