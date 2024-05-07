7 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются День радио и Международный день планетариев. Еще в этот день в 1755 году открылся МГУ.

День радио

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В этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов представил доклад и продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, осуществив первый сеанс радиосвязи. Именно поэтому 7 мая является праздником работников всех отраслей связи.

День радио сегодня отмечают не только в РФ, но и в Беларуси, Армении и Киргизии. Современный информационный бум — результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников — всех, кого судьба связала с отраслью связи.

Международный день планетариев

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Он отмечается ежегодно во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые его провели в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Дата празднования привязана к моменту начала регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Цель данного дня — знакомство с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.

Всемирный день борьбы с астмой

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Отмечается в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме. Впервые он состоялся в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом число стран-участниц растет.

Главная цель данного дня — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей о заболевании.

Астма в переводе с греческого — «тяжелое дыхание». Многие столетия ученые пытались изучить болезнь и ее причины. В ХХ веке было установлено, что причиной астмы являются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический или физический).

День создания Вооруженных Сил РФ

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В этот день в 1992 году российский президент подписал распоряжение об организационных мерах по созданию министерства обороны и Вооруженных Сил РФ.

ВС РФ — это государственная военная организация страны, главная задача которой — вооруженная защита целостности и неприкосновенности территорий государства, отражение агрессии, направленной против РФ, а также выполнение задач в соответствии с международными договорами страны.

ВС России на сегодняшний день — это одни из крупнейших вооруженных сил мира.

День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ РФ

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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают связисты и специалисты радиотехнической службы ВМФ РФ. Этот праздник установлен приказом главнокомандующего ВМФ страны в 1996 году.

Радиотехническая служба ВМФ входит в состав Главного командования ВМФ и предназначена для организации создания и оснащения радиоэлектронным вооружением кораблей, судов, береговых частей и учреждений ВМФ и т. д.

Торжественное открытие Московского университета (МГУ)

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269 лет назад прошло торжественное открытие Московского университета (сегодня это МГУ им. М. В. Ломоносова). Университет был основан в 1755 году благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова.

Церемония прошла в здании «Аптекарского дома» у Воскресенских ворот (на месте Исторического музея), в день празднования годовщины коронации Елизаветы.

Новый комплекс университетских зданий на Воробьевых горах в Москве был построен в середине ХХ века, 1 сентября 1953 года в них начались учебные занятия. Сегодня Московский университет — крупнейший классический университет страны.

День рождения композитора Петра Чайковского

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Он родился 7 мая 1840 года в городе Воткинске Вятской губернии. В 1852–1859 годах Чайковский обучался в Императорском училище правоведения, по окончании которого получил чин титулярного советника и стал работать в министерстве юстиции.

В 1862 году он становится одним из первых студентов консерватории в Санкт-Петербурге, а в 1865 году оканчивает ее с серебряной медалью и сразу же переезжает в Москву, где получает профессорскую должность в консерватории.

Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке. Наследие композитора представлено разными жанрами: это — оперы, балеты, симфонии, романсы, концерты, хоровые сочинения, кантаты и другие произведения. Всемирную славу композитору принесли балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева» и т. д.

Его творчество представляет собой чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру и, наряду с творчеством современников — композиторов «Могучей кучки», знаменует собой новый этап в развитии русской музыки.

Именины

В этот день именины отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай и Сергей.