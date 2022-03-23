РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Сотрудники полиции Мытищ провели профилактическую акцию «Осторожно - мошенники!», сообщается на странице МУ МВД России «Мытищинское» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие направлено на повышение бдительности граждан, а также на информирование жителей о видах мошенничества.

Спикеры рассказали о самых распространенных способах мошенничества с применением цифровых и дистанционных технологий, которым чаще всего подвержены люди старшего поколения.

Слушателям объяснили, как можно определить, что происходит общение с мошенником, и пояснили алгоритм действий, если они столкнулись со злоумышленниками.

В завершение полицейские напомнили несколько простых правил, как не попасться на уловки мошенников, раздали памятки и призвали передать информацию своим знакомым, детям и пожилым людям для предотвращения новых мошеннических действий.