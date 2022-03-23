РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 46 131 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

354 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 956 530 случаев инфицирования. Скончались 14 677 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 924 800 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.



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