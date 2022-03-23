РИАМО - 23 мар. В Ногинске ведется строительство нового учебного корпуса школы №1, расположенной на улице Советской Конституции. Специалисты приступили к работам на первом этаже здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Сейчас специалисты армируют и бетонируют вертикальные конструкции на первом этаже строения. Такие же работы ведутся на перекрытии подвала. Строительная готовность оценивается в 10%, при этом работы идут в соответствии с графиком.

В будущем корпусе смогут заниматься до 400 учеников. Площадь строения превысит 8,3 тыс. кв. м. Там будут размещены учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, а также административные и вспомогательные помещения.

На территории школы проведут комплексное благоустройство, там появятся спортивные снаряды и детские игровые площадки.

Строительство учебного корпуса ведется по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Завершение работ запланировано на 2023 год.