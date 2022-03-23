РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи реку Раздериху проверили на образование заторов, сообщается на странице контрольного управления администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В рамках противопаводкого периода в среду экологи контрольного управления выехали на реку Раздериху с целью промера глубин и выявления факторов, которые впоследствии могут привести к образованию заторов и препятствовать естественному водотоку талых вод.

Раздериха является правым притоком реки Учи. Большей частью водоем протекает по территории Мытищ. Исток находится в 2 км к западу от платформы Луговая Савеловского направления Московской железной дороги.