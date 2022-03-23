РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. В подмосковном Красногорске жители вызвали такси, чтобы проехать самое короткое в Подмосковье расстояние, сообщается в Telegram-канале областного Минтранса.

Пассажиры в Красногорске вызвали такси, чтобы доехать до соседнего двора. Расстояние между точками посадки и высадки оказалось менее 100 м. Поездка обошлась клиентам в 90 рублей.

В министерстве выяснили также, что самой дальней стала поездка на 96 км из Химок в Чехов. Водителю заплатили около 2 тыс. рублей.

Чаще всего услугами такси в Подмосковье пользуются в Лобне, Домодедове и Химках.