РИАМО - 23 мар. ООО «Планета К» направило жалобу в Московское областное УФАС России о нарушении при организации торгов. В удовлетворении жалобы обществу было отказано, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Представители организации пожаловались на действия организатора торгов ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» и министерство экологии и природопользования Подмосковья. По мнению руководства компании, при организации аукциона на право пользования участком недр местного значения были допущены нарушения.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу организации и признало ее необоснованной. Тогда руководство компании обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Планета К» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.