Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в столице
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В районе дома №5 на Ярославском шоссе в Москве произошло столкновение двух машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
На месте аварии работали оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем еще уточняются.
Движение транспорта на участке трассы было затруднено. Сейчас оно уже восстановлено.
Ранее массовое ДТП произошло на внешней стороне 20 км МКАД. Там столкнулись несколько машин.