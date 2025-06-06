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Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в столице

В районе дома №5 на Ярославском шоссе в Москве произошло столкновение двух машин, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте аварии работали оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем еще уточняются.

Движение транспорта на участке трассы было затруднено. Сейчас оно уже восстановлено.

Ранее массовое ДТП произошло на внешней стороне 20 км МКАД. Там столкнулись несколько машин.