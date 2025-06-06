Биолог Марьинский назвал способы защиты от комаров

В плане защиты от комаров ничего нового придумано не было, поэтому репелленты, фумигаторы, спирали по прежнему остаются эффективным средством борьбы, сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Что касается защиты от укусов — здесь не нужно изобретать велосипед. В продаже есть множество репеллентов, которые эффективно отпугивают комаров. Главное — использовать их строго по инструкции. На то время, которое указано в инструкции, они действительно работают. Также существуют средства для защиты в помещениях — фумигаторы. На открытой веранде также неплохо будут работать поджигаемые спирали», – сказал Марьинский.

Он подчеркнул, что важно пользоваться ими согласно рекомендациям. Надежным способом остаются москитные сетки на окнах — простое, но очень действенное средство защиты.

«Иногда возникают аллергические реакции на укусы комаров. Это связано с тем, что при укусе комар впрыскивает слюну, которая, в частности, разжижает кровь — именно она и вызывает зуд. У некоторых людей есть повышенная чувствительность к этой слюне, но, как правило, такие люди об этом знают», – отметил биолог.

Марьинский резюмировал, что для абсолютного большинства укусы, кроме раздражающего зуда, не представляют никакой опасности — даже если комаров окажется немного больше, чем обычно.