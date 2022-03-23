РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут проверить состояние здоровья в рамках Единого дня диспансеризации 26 марта, сообщили в пресс-службе Красногорской горбольницы №1.

Обследование могут пройти мужчины и женщины старше 18 лет. Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию 1 раз в 3 года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь полис ОМС и быть прикрепленным к поликлинике. Диспансеризация пройдет с 9:00 до 15:00.

Подразделения горбольницы №1: поликлиника КГБ №1 (ул. Карбышева, д. 4); филиал «Октябрьская» (ул. Октябрьская, д. 17); филиал «Петрово-Дальнее» (с. Петрово-Дальнее, вл. 1, с. 1); филиал «Изумрудные холмы» (бульвар Космонавтов, 4, стр. А).

Записаться можно через портал региональных госуслуг, инфомат в поликлинике или через регистратуру.