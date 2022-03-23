РИАМО - 23 мар. Компания «СПК АСС» нарушила условия исполнения контракта, заключенного с МУ «Стадион «Большедворский» в Павловском Посаде, сведения о фирме было решено включить в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

МУ «Стадион «Большедворский» заключило с ООО «СПК АСС» контракт на поставку офисной стационарной перегородки. Из-за нарушения условий исполнения контракта фирмой стадион расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС России по Подмосковью компания не представила документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.