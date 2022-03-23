РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. В подмосковном Красногорске за минувший год родительских прав лишили 17 человек, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На сайте администрации Красногорска опубликовали доклад комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа в 2021 году.

На особом контроле деятельность по привлечению родителей, не выполняющих должным образом родительские обязанности или уклоняющихся от их исполнения, к административной ответственности.

С 207 в 2020 году до 268 в 2021 году увеличилось число лиц, привлеченных к административной ответственности в связи с неисполнением родительских обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав детей.

В 2021 году 17 родителей лишены родительских прав. В 2020 году такое решение было принято в отношении 7 человек.