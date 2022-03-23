РИАМО - 23 мар. С 14 по 20 марта комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 43 закупки, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, опубликована закупка на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с камер подъездного видеонаблюдения на территории Люберец.

Размещена закупка на поставку оборудования для гончарной мастерской в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Опубликована закупка на поставку периферийных устройств с целью создания центров цифрового образования детей «IT-куб».

Опубликованы закупки на поставку асфальтобетонной смеси. Размещена закупка на поставку оборудования и инструментов для слесарной мастерской в рамках реализации мероприятия на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Кроме того, размещены закупки на поставку мониторов пациента, систем для ультразвуковых исследований, аппаратов для УЗИ, на поставку дыхательных реанимационных аппаратов, на поставку стационарных аппаратов УЗИ, поставку операционных столов.

Размещены закупки на выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского в округах Подмосковья, на выполнение работ по благоустройству парка им. Островского в Ступине, по благоустройству усадьбы Крафта (парк с прудом) в Королеве, на проведение благоустройства прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском округе, на благоустройство парка «Липовая роща» в Одинцовском округе, на благоустройство зоны отдыха в парке им. Толстого в Химках

Опубликованы закупка на выполнение работ по проектированию и капремонту поликлиники Наро-Фоминской областной больницы, закупка на строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда» в Ступине.