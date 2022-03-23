РИАМО - 23 мар. Московские компании представят свыше 500 позиций с полной и частичной занятостью на дне вакансий «Работа для всех», который пройдет 31 марта в центре занятости «Моя карьера», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Специалисты центра занятости помогут участникам сориентироваться в предложениях, скорректировать или составить резюме и проконсультируют по всем возникающим вопросам», - сказал начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра «Моя карьера» Алексей Прохоров.

Около 20 крупных компаний представят вакансии нянь, экономистов, специалистов по PR, сотрудников салонов красоты, служб доставки, международной кибершколы, учебного центра, а также предложения о работе в сферах общепита и здравоохранения. Компании расскажут о своей деятельности и ответят на вопросы соискателей.

День вакансий пройдет в центре «Моя карьера» по адресу: улица Сергия Радонежского, 1, строение 1. Необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное.