РИАМО - 22 мар. Во вторник во всем мире отмечается Международный день таксиста. Подмосковное такси имеет собственный бренд, а чаще всего такси пользуются в Лобне, Домодедове и Химках, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Автомобили такси, работающие в Московской области, должны иметь белый кузов с полосами желтого и серого цветов, шашечный пояс и фонарь оранжевого цвета на крыше.

В среднем подмосковные автомобили такси служат на дорогах не более 5 лет. Всего же в регионе выдано свыше 92 тыс. разрешений на перевозку пассажиров.

Чаще всего услугами такси пользуются жители Лобни, Домодедова и Химок. Самая протяженная поездка как раз была совершена из Химок: пассажир преодолел на такси 96 км до Чехова и заплатил около 2 тыс. рублей.

Наоборот, самая короткая поездка на такси была зафиксирована в Красногорске – пассажир решил прокатиться из одного двора в другой за 90 рублей.

Средний чек за услуги такси в Подмосковье составляет 240 рублей за 5 км пути. При этом стоимость может меняться в зависимости от времени заказа и спроса. Так, повышенная стоимость наблюдается с 08:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Наибольшее число заказов приходится на выходные и праздничные дни.

Подмосковные таксисты не только помогают пассажирам с удобством добираться до пункта назначения, но и принимают активное участие в проводимых мероприятиях. Так, водители во время пандемии коронавируса помогали врачам добраться до пациентов и больниц, а также довозили нуждающихся в срочной госпитализации до медучреждения.