РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. На оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой доложили о жалобах и обращениях жителей округа в период с 10 по 17 марта, сообщается на сайте администрации горокруга.

Отчетные данные представила руководитель мытищинского муниципального Центра управления регионом Виктория Щепкина.

За отчетный период отмечено увеличение новых обращений по направлениям: дворовые территории, МКД, дороги, мусор, контейнерная площадка, торговля и услуги.

В тематике «Дворовые территории» поступило 118 обращений, наибольшее количество по адресам: ул. Борисовка (10 обращений), ул. Академика Каргина (8 обращений), ул. Семашко (6 обращений), ул. Юбилейная (5 обращений).

По тематике содержания многоквартирных домов поступило 98 обращений. Значительная часть из них от жителей д. Бородино, Малая Бородинская улица, 1 корп. 3 (22 обращения), ул. Академика Каргина (20 обращений), Ярославского шоссе (11 обращений).

Также от жителей д. Бородино (Малая Бородинская улица, 4) поступило 11 обращений по содержанию и ремонту подъездов.

В тематике «Дороги» поступило 74 обращения. В тематике «Снег» – 62. Наибольшее количество из них – 12 – от жителей ул. Борисовки.

Также наблюдается прирост обращений по содержанию контейнерных площадок и вывозу мусора. Руководителям ответственных организаций указано на необходимость качественно и своевременно проводить осмотр территорий, выявлять проблемные моменты и оперативно реагировать.

Купецкая отметила, что Мытищи находятся в списке антилидеров по количеству жалоб среди всех муниципалитетов Московской области в части уборки дворовых территорий. Особенно это касается УК «Пик-Комфорт». Представитель управляющей компании заверил, что на текущий момент 90% тех жалоб, которые были указаны жителями, приведены в нормативное состояние. И работа продолжается.

«Самая простая динамика – это ежедневные обращения, которые поступают. Динамику работы ваших сотрудников вы можете посмотреть, каждый день созваниваясь либо заходя в Центр управления регионом, видя ту тепловую карту, которую нам показывают еженедельно. По улице Борисовке в течение всех выходных дней вы получали большое количество обращений. Прошу на них своевременно реагировать», – уточнила Купецкая.