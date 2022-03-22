РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 мар. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела прием граждан, на встрече присутствовали ее заместители, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В этот раз в плане приема значилось 6 тем. Большинство вопросов касалось улучшения жилищных условий.

Был также представлен экологический проект «Батарейки – вторая жизнь». Кроме того, главу округа попросили рассмотреть возможность благоустройства микрорайонов №№31 и 34 – ремонт и строительство тротуаров, установка светофора, организация пешеходного перехода. Один из заявителей попросил о продлении маршрута школьного рейсового автобуса №22 с заездом в д. Жостово.

Приемы главы проходят 2 раза в месяц – в первый и третий понедельник в 16:00. Запись проводится с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(495)586-95-77.