РИАМО - 22 мар. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ряд автоконцернов заявил о намерении остаться в России, однако с некоторым автобрендами придется попрощаться. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что в конце марта или начале апреля правительство России и зарубежные автопроизводители скорее всего смогут «прийти к общему знаменателю». Это поможет утвердить планы развития конкретных предприятий автомобильной промышленности.

«Со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то есть четкое понимание, что они сохраняются. <...> Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», – резюмировал Мантуров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, целью которой является демилитаризация Украины. Из-за этого объявлены экономические санкции со стороны США, ЕС и ряда других стран.

Кроме того, многие известные зарубежные компании покинули российский рынок или приостановили свою деятельность. Это касается и автобрендов, включая Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, Nissan и другие.