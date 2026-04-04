Российские войска выбили боевиков ВСУ из Липового в ДНР

Российские военные во время наступления рядом с Рай-Александровкой выбили боевиков ВСУ из Липового в Донецкой Народной Республике. Проводится зачистка населенного пункта, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

В этой местности российские войска идут от Никифоровки и Федоровки Второй.

Липовое вошло в «серую зону». Этот район зачищают.

Ранее сообщалось, что с 1 по 31 марта российские войска освободили 11 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Суммарно ВС РФ взяли под контроль в том месяце в разных частях зоны спецоперации 23 населенных пункта.

