сегодня в 03:22

ВС РФ за месяц освободили 23 населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили 23 населенных пункта за март в зоне СВО, сообщает РИА Новости .

С 1 по 31 марта под контроль ВС России перешли 23 населенных пункта: 11 — в ДНР, по 5 — в Харьковской и Сумской областях, 2 — в Запорожской области.

За февраль российские военные в зоне СВО освободили 24 населенных пункта.

Ранее населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) перешел под контроль Вооруженных сил РФ. Освобождение населенного пункта усилило позиции ВС РФ в зоне соприкосновения с противником.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.