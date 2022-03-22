РИАМО - 22 мар. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что число радикальных элементов, которые приезжают в Россию, будет расти, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время необходимо усилить скоординированную работу правоохранительных органов, министерств и ведомств. Так удастся не допустить роста преступности в сложных экономических условиях.
Ряд стран ввел экономические санкции в отношении России из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Ее начало 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
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