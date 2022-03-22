РИАМО - 22 мар. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что число радикальных элементов, которые приезжают в Россию, будет расти, сообщает РИА Новости.

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», – заявил Медведев.

По его словам, в настоящее время необходимо усилить скоординированную работу правоохранительных органов, министерств и ведомств. Так удастся не допустить роста преступности в сложных экономических условиях.

Ряд стран ввел экономические санкции в отношении России из-за проведения спецоперации по демилитаризации Украины. Ее начало 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.