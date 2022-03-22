РИАМО - 22 мар. В Московской области в два раза - с 2 до 1 месяца – сократили срок согласования проектов генеральных планов. Это сделано в рамках федеральных антикризисных мер по поддержке строительной отрасли, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Также стало возможным запараллелить процессы внесения изменений в генпланы и правила землепользования и застройки с одновременной разработкой документации по планировке территории. Публичные слушания и общественные обсуждения по всем видам указанной документации осуществляются одновременно.

С помощью этих мер местные предприниматели смогут адаптироваться к текущей экономической ситуации и эффективно использовать потенциал территории региона.

«Московская область - регион с серьезным градостроительным потенциалом, и принятые меры обеспечат максимальную гибкость градостроительных процессов, позволят сократить инвестиционно-строительный цикл и приспособиться к текущим реалиям. Напомню, что все госуслуги градостроительного блока в Подмосковье оказываются в электронном виде на региональном портале», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он напомнил, что жителям и девелоперам помогают максимально быстро получить разрешительную документацию для объектов капитального строительства и выйти на стройку.