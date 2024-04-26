Гросси о ситуации на Запорожской АЭС: она непредсказуема

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС "непредсказуемой", несмотря на отсутствие обстрелов станции в последнее время, пишет ТАСС .

«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад. Но ситуация… остается крайне непредсказуемой», — сказал глава организации Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ.

Ранее ВСУ в очередной раз атаковала с помощью беспилотника тренажерный центр Запорожской АЭС.

Дрон был сбит, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.