Гросси о ситуации на Запорожской АЭС: она непредсказуема
Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС "непредсказуемой"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС "непредсказуемой", несмотря на отсутствие обстрелов станции в последнее время, пишет ТАСС.
«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад. Но ситуация… остается крайне непредсказуемой», — сказал глава организации Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на официальном сайте МАГАТЭ.
Ранее ВСУ в очередной раз атаковала с помощью беспилотника тренажерный центр Запорожской АЭС.
Дрон был сбит, разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.