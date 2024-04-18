На ЗАЭС объявили об угрозе ядерной безопасности из-за атаки ВСУ

Украинская армия в очередной раз атаковала уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Представители атомной станции добавили, что из-за таких атак ядерная безопасность объекта находится под угрозой, сообщает «Царьград» .

В пресс-службе ЗАЭС отметили, что украинский беспилотник ранее уничтожили над крышей корпуса. Там, в свою очередь, располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

«Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности», — сказано в сообщении пресс-службы ЗАЭС.

В результате последней атаки дрона по Запорожской АЭС разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

Несмотря на это, на станции обратили внимание, что атаки со стороны ВСУ — прямое нарушение принципов обеспечения ядерной безопасности, которые установило МАГАТЭ в ходе Совбеза ООН.