Число арестованных по делу энергетиков в Дагестане достигло 31

Еще пять человек арестовали по делу энергетиков в Дагестане

Пять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении около 2,8 млрд рублей из бюджета энергокомпании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.