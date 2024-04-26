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Число арестованных по делу энергетиков в Дагестане достигло 31

Еще пять человек арестовали по делу энергетиков в Дагестане
Происшествия

Пять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении около 2,8 млрд рублей из бюджета энергокомпании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Теперь число арестованных по громкому делу достигло 31. Среди них глава компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, его коллеги и исполнители контрактов.

Новых фигурантов дела отправили под арест сроком на два месяца.

Все арестованные работали в АО «Дагэнергосеть»