Число арестованных по делу энергетиков в Дагестане достигло 31
Еще пять человек арестовали по делу энергетиков в Дагестане
Пять человек арестовали в Дагестане по делу о хищении около 2,8 млрд рублей из бюджета энергокомпании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.
Теперь число арестованных по громкому делу достигло 31. Среди них глава компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, его коллеги и исполнители контрактов.
Новых фигурантов дела отправили под арест сроком на два месяца.
Все арестованные работали в АО «Дагэнергосеть»