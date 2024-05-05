Ракетная тревога объявлена в Белгороде
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал губернатор.
UPD: сигнал был отменен спустя 15 минут.
Ранее Гладков сообщал, что в результате взрыва в Белгороде пострадали пять человек. Их с различными ранениями доставили в медицинское учреждение.
Также повреждения были выявлены на 10 автомобилях и в 30 частных жилых домовладениях. Пожарные тушили два очага возгорания.