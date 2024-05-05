Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение

Российский президент Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя в Москве на торжественное пасхальное богослужение, пишет РИА Новости .

Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Отмечается, что глава государства регулярно посещает службы во время основных церковных праздников. На Пасху Путин отправляется в храм Христа Спасителя, а Рождество отмечает в храмах за пределами столичного региона.

Путин говорил, что Пасха объединяет всех православных христиан и отмечающих праздник россиян вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей.