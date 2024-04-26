Глава ДНР Пушилин отправил в отставку первого замруководителя администрации

Глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку первого замруководителя администрации республики Александра Костомарова, пишет ТАСС со ссылкой на нормативный документ, опубликованного на официальном сайте региона.

«Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР с 27 апреля 2024 года», — указано в распоряжении.

Агентство уточняет, что чиновник занимал этот пост с июня 2022 года.

Ранее Пушилин своим решением ликвидировал администрацию республики из-за реформы системы госуправления регионом по российским нормам.