РИАМО - 22 мар. Ограничение доступа к соцсетям может привести к росту интереса граждан к театру и живому искусству, заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Чем меньше возможностей общаться в соцсетях, может быть, тем больше люди проявят желание перестроить свой досуг, вспомнить возможности живого творческого общения. Театр остается с нами», – сказал Кибовский журналистам.

Он отметил, что театр в Москве продолжат развивать, также готовятся премьеры.

«Я подписываю приказ о выделении средств на премьерные спектакли в этом году. Все нормально, будем работать дальше», – заключил Кибовский.

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров подчеркнул, что театры не бросят своих зрителей в сложной ситуации.

«Мы никогда не бросим своего зрителя ни под каким видом, ни по каким причинам. Как говорил Олег Павлович Табаков, могут быть любые позиции, любые мнения, но заканчивается все очень просто – человек покупает билет и садится в зал. Либо ему нравится, либо не нравится», – отметил Газаров.