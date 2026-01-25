Богомаз: ВСУ с помощью HIMARS атаковали энергообъекты в Брянской области

«Прошедшей ночью враг совершил намеренную попытку комбинированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры нашей области», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили 18 украинских дронов самолетного типа и реактивные снаряды РСЗО HIMARS над территорией региона. В результате отражения атаки противника пострадавших нет.

Губернатор добавил, что при отражении атаки киевского режима в Бежицком районе Брянска повреждены остекление и фасады двух жилых 1-этажных домов. В настоящее время на месте ЧП работают городские экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью над шестью регионами страны перехватили 52 беспилотника ВСУ самолетного типа.

