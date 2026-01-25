Богомаз: ВСУ с помощью HIMARS атаковали энергообъекты в Брянской области
Фото - © Станислав Красильников/РИА Новости
Украинские военнослужащие с помощью беспилотников и снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS атаковали энергетические объекты Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Прошедшей ночью враг совершил намеренную попытку комбинированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры нашей области», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили 18 украинских дронов самолетного типа и реактивные снаряды РСЗО HIMARS над территорией региона. В результате отражения атаки противника пострадавших нет.
Губернатор добавил, что при отражении атаки киевского режима в Бежицком районе Брянска повреждены остекление и фасады двух жилых 1-этажных домов. В настоящее время на месте ЧП работают городские экстренные службы.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что прошедшей ночью над шестью регионами страны перехватили 52 беспилотника ВСУ самолетного типа.
