С сентября банки в России введут единый QR-код для переводов

Отечественные банки будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах с 1 сентября 2026 года, сообщает ТАСС .

Как рассказали в Центробанке РФ, данная мера улучшит клиентский опыт, а также даст потребителям возможность самим выбирать удобный способ оплаты.

В регуляторе считают, что развитие платежного рынка в стране и удобных альтернатив картам уменьшит объемы карточных платежей и выровняет транзакционные издержки торгово-сервисных предприятий, среди которых и субъекты малого и среднего бизнеса.

По новому закону страны, с предстоящего сентября на кассах в торгово-сервисных предприятиях клиентам будут предлагать только один универсальный QR-код, который работает на равноудаленной инфраструктуре. Сегодня на кассах можно оплатить через универсальный QR-код или банковские QR-коды.

