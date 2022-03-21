РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в целях обеспечения безопасности на водных объектах 19 марта проверили водоемы на территории обслуживания, говорится в сообщении управления.

Специалисты побеседовали с любителями подводной ловли и обратили из внимание на участки водоемов, где лед является наиболее хрупким и опасным.

«Спасатели посоветовали рыбакам избегать акватории, где присутствуют родники, подводные течения, вмерзшие в лед водоросли. Опасно находиться в местах, которые кучно рассверлены рыболовами, так как старые лунки обычно очень быстро разрушаются под действием дневного тепла», – сказал первый замначальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако.

Рыбаков предупредили об опасности выхода на весеннюю ледовую поверхность и дали рекомендации по способам оказания помощи провалившемуся под лед.

«В весеннее время нужно исключить переходы через затопленные русла на прудах и водохранилищах – там лед обычно значительно тоньше, особенно если есть повороты и присутствует даже самое маленькое течение. Ледовый панцирь обычно слабее около мостов, в устьях ручьев, канав, на участках, где есть течения, рядом с промоинами, к которым вообще лучше не приближаться. Работники противопожарно-спасательной службы порекомендовали при выходе на лед обязательно надевать спасательный жилет, иметь с собой веревку и спасалки», – уточнил Плевако.

По его словам, также рыбакам не следует собираться на льду толпой, но и в одиночку выходить на последний лед – значит подвергать риску собственную жизнь.