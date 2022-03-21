РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Спасатели 232-й пожарно-спасательной части Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» заняли третье место в областных соревнованиях проведению аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии, сообщила пресс-служба ведомства.

Соревнования проходили 18 марта на базе 227-й пожарно-спасательной части в Красногорске.

Спасатели выиграли бронзу в первом этапе соревнований на звание «Лучшая команда Московской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2022 году».

«На звание лучшей команды Московской области претендовали 27 команд – это подразделения муниципалитетов Подмосковья, специалисты центрального аэромобильного спасательного отряда и Ногинского спасательного центра МЧС России, сотрудники федеральных пожарно-спасательных частей, курсанты академии гражданской защиты, а также команда 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», выступающая вне конкурса», – сказал замначальника ПСЧ-232 Владимир Богатырев.

По легенде в результате серьезного ДТП водитель и пассажир получили тяжелые переломы и при этом оказались заблокированы в автомобиле.

«Участники команд продемонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий: подготовку аварийно-спасательного оборудования, стабилизацию аварийного транспортного средства, обеспечение доступа к пострадавшему, которому нужно оказать и психологическую и доврачебную помощь, деблокировка и эвакуация», – уточнил Богатырев.

При подведении итогов соревнований учитывали организацию рабочих зон на месте аварии и взаимодействие членов команды.

«В трудной борьбе не обошлось без ошибок и штрафов, но команда 232-й пожарно-спасательной части справилась с поставленной задачей и заняла почетное третье место. Сильнейшей команде, победителю областных соревнований, предстоит еще более тяжелая борьба: она будет представлять подмосковные аварийно-спасательные формирования на этапе Центрального федерального округа», – заключил Богатырев.