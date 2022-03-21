РИАМО - 21 мар. Депутаты фракции партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме РФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о выходе страны из состава Всемирной торговой организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авторы законопроекта отметили, что сначала Россия получала выгоды от вступления в состав ВТО в виде свободы транзита, запрета применения количественных и некоторых других ограничений, с 2014 года преимущества от нахождения в составе ВТО сокращались.

«По своей природе экономические санкции предназначены для того, чтобы нарушить или полностью прервать экономические связи между Россией и другими государствами. Таким образом, они противоречат фундаментальным принципам ВТО, которые направлены на открытие рынков и обеспечение стабильных, безопасных, прозрачных и предсказуемых торговых отношений», – говорится в пояснительной записке.

Ранее постоянное представительство России при организации отметило агрессивные и политически мотивированные ограничения в сфере торговли в отношении страны.

Российские Вооруженные силы начали проведение спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. Ответом на это стали беспрецедентные экономические санкции со стороны западных стран.