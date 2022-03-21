РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Обнародован график работы пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Люберцах с 21 по 27 марта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сделать прививку можно в ТЦ «Орбита» 22 и 24 марта с 16:00 до 19:00, а 26 марта - с 14:00 до 18:00. Пункт вакцинации в ТЦ «Светофор» открыт 23 и 25 марта с 16:00 до 19:00, в МФЦ «Центральный» - с 15:00 до 18:00.

Также вакцинацию можно пройти в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Предварительно можно записаться через федеральный (gosuslugi.ru) или региональный (uslugi.mosreg.ru/zdrav) порталы госуслуг по телефону 122, а также в медицинских учреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1, расположенное в строении 1 дома №338 на Октябрьском проспекте, работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8(495)554-50-75. Стационарное отделение №2 (Люберцы, улица Кирова, дом №36, строение 1) работает круглосуточно.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только в будни с 12:00 до 16:00.