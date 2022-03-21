РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В подмосковном Подольске в рамках нового проекта «Подольская лига дзюдо» прошел первый турнир, посвященный памятным датам Великой Отечественной войны, сообщили организаторы турнира.

19 марта детско-юношеский клуб дзюдо «Русич» и ФСК «Заречье« запустили новый проект соревнований «Подольская лига дзюдо» для патриотического воспитания молодежи и увековечивания памятных дат Великой Отечественной войны.

«Подольская лига дзюдо» состоит из четырех этапов или турниров, каждый посвящен памятным датам Великой Отечественной войны, связанным с Подольском. Девиз турниров - «Мы помним!».

Первый турнир посвятили 273-й стрелковой дивизии, в нем приняли участие 64 спортсмена из Подольска, Москвы, Рязани, Тулы, Чехова, Солнечногорска, Серпухова, Мытищ, Коломны 2008-2009 года рождения. Второй турнир пройдет 14 мая ко Дню Победы, третий – 22 октября ко Дню памяти подвига Подольских курсантов, четвертый – 26 ноября в честь битвы под Москвой.

Организаторами соревнований выступили комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, ФСК «Заречье» и детско-юношеский клуб дзюдо «Русич». Поддержку оказали теруправление администрации микрорайона Климовск и федерация дзюдо и самбо Подольска. На церемонии открытия турнира провели акцию в поддержку специальной военной операции армии в Украине, а также в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией.

В церемонии открытия приняли участие председатель кмитета по физической культуре и спорту администрации округа Подольск Вячеслав Назаров, депутат горсовета, директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин, депутат горсовета, директор УСЦ «Юность» Олег Паскарь, президент детско-юношеского клуба дзюдо «Русич» Юрий Сверчков, президент федерации дзюдо и самбо Подольска Дмитрий Воробьев.



Спортсмены из Подольска заняли 12 первых и призовых мест. Первое место в весовой категории 50 кг у Алексея Тюлякова и свыше 73 кг - у Артема Литвиненко. Второе в весовой категории 38 кг у Ивана Салагина, в весе 60 кг - у Артема Кичанова и свыше 73 кг - у Никиты Спиридонова. Третье место в весовой категории 38 кг у Лазизбека Дилмурадова, в весе 46 кг - у Ивана Прокудина, 55 кг - Тимофея Оприша, 60 кг - Владислава Скуридина, 66 кг - Ивана Туркина, 73 кг - у Ильи Леденева и Сергея Пряхина.

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