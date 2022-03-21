РИАМО - 21 мар. В Подмосковье разобьют более 2 тыс. цветников и клумб, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы традиционно готовим цветники, клумбы. У нас на территории более 2 тысяч таких мест», – заявил Хайкин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что эту работу проведут в течение месячника благоустройства в апреле. Высадка планируется до 25 апреля, для этого температура воздуха должна быть на уровне не менее плюс 12 градусов в течение пяти дней.