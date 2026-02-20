Суд 2 марта заслушает последнее слово фигурантов дела «Крокуса»

Второй западный окружной военный суд 2 марта заслушает последнее слово фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», сообщает РИА Новости .

«Стадия последнего слова пройдет 2 марта», — рассказал собеседник агентства.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года.

Террористы расстреливали посетителей, а также подожгли сам зал. В результате происшествия погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

