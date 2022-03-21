РИАМО - 21 мар. Темпы реализации государственных программ в Подмосковье не должны снижаться, регион должен продолжать развиваться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важно сохранить темп тех программ, той деятельности, которую мы реализуем и на муниципальном, и на региональном уровне», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящем составом регионального правительства и главами городских округов.

Он подчеркнул, что важно продолжать развитие Московской области.

«Нам даны все необходимые полномочия, ресурсы для того, чтобы власть на местах еще более внимательно относилась к тому, что интересует человека», - заключил губернатор.