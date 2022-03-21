РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. Более 7,6 тыс. раз жители подмосковного Красногорска обратились в систему-112 за минувшую неделю, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков в понедельник провел традиционное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители направлений администрации, представители учреждений округа, депутаты.

«За неделю поступило всего 7 623 обращения, из них 4 550 носили справочно-информационный характер», – сказал Криворот.

В скорую помощь поступило 2 224 обращения, в полицию – 774, в пожарно-спасательную службу – 41, в газовую службу – 34.