РИАМО - 20 мар. На следующей неделе дневная температура воздуха в Московском регионе может подняться до плюс 10 градусов, при этом осадков в рабочие дни не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночные часы температура воздуха в Москве будет слабоположительная, а по области - до минус 3 градусов. Дневная температура будет плюс 9 - плюс 10 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы на 4 градуса», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что такие погодные условия будут способствовать сходу снежного покрова. В столице местами снег может сойти полностью, местами значительно уменьшиться.

Позднякова предупредила, что на предстоящих выходных погода может испортиться. В эти дни климатические процессы будут определять циклоны, проходящие по северу. Таким образом, в конце недели синоптики прогнозируют осадки, не исключено, что в виде снега.

Ночная температура в выходные будет отрицательная, а дневная - около 0 градусов. Для марта в регионе это обычное явление. Похолодание может длиться 3-4 дня, заключила синоптик.