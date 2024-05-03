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Мировые центробанки в марте увеличили общие запасы золота на 16 тонн

По предварительным оценкам World Gold Council (WGC), мировые центробанки в первый месяц весны увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны, сообщает «Интерфакс» .

Так, страны в марте закупили 40,4 тонны драгоценного металла, а продали 24,7 тонны.

Узбекистан продал 10,9 тонн и стал крупнейшим продавцом золота. Также в список основных продавцов попала Иордания, которая реализовала 3,7 тонны. Таиланд из-за перехода на другой формат отчетности снизила запасы на 9,6 тонны.

Крупнейшими покупателями драгметалла стали Турция — 14,1 тонны, Индия — 5,1 тонны, Китай — 5 тонн, Казахстан — 4,5 тонны, Сингапур — 4,5 тонны и РФ — 3,1 тонны.

Ранее российские банки получили методические рекомендации от Центробанка по мониторингу сделок купли-продажи золота в слитках. Рекомендации ЦБ направлены на пресечение сделок по отмыванию средств и на выявление теневых операций.